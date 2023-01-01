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Боавишта - Фаренсе 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Боавишта
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Фаренсе, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Фаренсе
Фару
История личных встреч
21.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Боавишта0 : 1Фаренсе
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Фаренсе3 : 1Боавишта
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 2 : 0Боавишта
30.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Боавишта0 : 2
06.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 1 : 1Боавишта
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Боавишта2 : 2
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 4 : 1Боавишта
06.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Фаренсе2 : 0
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 3 : 4Фаренсе
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Фаренсе0 : 0
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Фаренсе2 : 3
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 0Фаренсе

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