Боавишта - Фаренсе 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Фаренсе, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|30.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0