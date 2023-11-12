Арока - Брага 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Брага, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Брага
Брага
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|22
|зщ
|Богдан Милованов
|64
|зщ
|Rafael Fernandes
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|26
|зщ
|Веверсон
|2
|пз
|Морлайе Силла
|8
|пз
|Eboue Kouassi
|14
|пз
|Ориоль Бускетс
|9
|пз
|Alfonso Trezza
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|1
|вр
|Лима Матеус
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|8
|пз
|Али Мусрати
|16
|пз
|Родриго Саласар
|14
|пз
|Альваро Джало
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 6
|08.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|30.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 6
|04.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|02.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|27.02.2016
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|13.01.2016
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 0
|04.10.2015
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|15.02.2015
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1