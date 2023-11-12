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Арока - Брага 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Арока
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Брага, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Брага
Брага
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
22 Украина зщ Богдан Милованов
64 Португалия зщ Rafael Fernandes
4 Испания зщ Франсиско Монтеро
26 Бразилия зщ Веверсон
2 Гвинея пз Морлайе Силла
8 Кот-д'Ивуар пз Eboue Kouassi
14 Испания пз Ориоль Бускетс
9 Уругвай пз Alfonso Trezza
19 Испания нп Рафаэль Мухика
23 Испания нп Кристо Гонсалес
1 Бразилия вр Лима Матеус
17 Швеция зщ Юсафат Мендес
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
5 Турция пз Сердар Саатчи
8 Ливия пз Али Мусрати
16 Уругвай пз Родриго Саласар
14 Гвинея-Бисау пз Альваро Джало
21 Португалия пз Рикарду Орта
7 Португалия пз Брума
23 Франция нп Симон Банза
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Брага2 : 0Арока
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Арока0 : 6Брага
08.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Брага1 : 0Арока
30.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Арока0 : 6Брага
04.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Брага3 : 1Арока
02.10.2016 Португалия - Примейра 7-й тур Арока1 : 1Брага
27.02.2016 Португалия - Примейра 24-й тур Арока0 : 0Брага
13.01.2016 Кубок Португалии 1/4 финала Брага2 : 0Арока
04.10.2015 Португалия - Примейра 7-й тур Брага0 : 0Арока
15.02.2015 Португалия - Примейра 21-й тур Брага2 : 0Арока
06.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 2 : 0Арока
27.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Арока0 : 1
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 2 : 1Арока
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Арока0 : 2
22.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 0Арока
08.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур 3 : 0Брага
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Брага6 : 1
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 3 : 3Брага
24.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Брага1 : 2
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Брага2 : 1

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