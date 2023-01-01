Бенфика - Спортинг 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
12 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|5
|зщ
|Морато
|87
|пз
|Жоау Невеш
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|20
|пз
|Жоау Мариу
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|17
|нп
|Гонсалу Гедеш
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|2
|пз
|Матеус Рейс
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|17.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|29.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|04.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 3
|02.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|04.08.2019
|Суперкубок Португалии 2019
|Финал
|5 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1