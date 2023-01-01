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Бенфика - Спортинг 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
12 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Бенфика
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
1 Украина вр Анатолий Трубин
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
5 Бразилия зщ Морато
87 Португалия пз Жоау Невеш
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
20 Португалия пз Жоау Мариу
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
17 Португалия нп Гонсалу Гедеш
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
23 Португалия пз Дэниел Браганса
2 Бразилия пз Матеус Рейс
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2Бенфика
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Бенфика2 : 2Спортинг
17.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг0 : 2Бенфика
29.01.2022 Португалия - Кубок лиги Финал Бенфика1 : 2Спортинг
04.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика1 : 3Спортинг
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика4 : 3Спортинг
02.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
25.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
18.01.2020 Португалия - Примейра 17-й тур Спортинг0 : 2Бенфика
04.08.2019 Суперкубок Португалии 2019 Финал Бенфика5 : 0Спортинг
08.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур 3 : 1Бенфика
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 0 : 2Бенфика
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика1 : 1
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Бенфика0 : 1
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 0 : 1Бенфика
09.11.2023 Лига Европы Группа D. 4-й тур Спортинг2 : 1
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 2
30.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 0 : 2Спортинг
26.10.2023 Лига Европы Группа D. 3-й тур 1 : 1Спортинг
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1

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