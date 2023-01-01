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Волендам - Спарта 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
12 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Волендам
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Спарта, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Спарта
Роттердам
1 Германия вр Мио Бакхаус
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
31 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
5 Англия зщ George Cox
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
36 Нидерланды пз Milan de Haan
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
14 Австралия нп Гаранг Куол
21 Нидерланды нп Роберт Мюрен
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
13 Нидерланды зщ Рик Мейссен
4 Нидерланды зщ Тейс Велтхёйс
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
6 Нидерланды пз Джонатан де Гузман
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
18 США пз Agustin Anello
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Германия Маттиас Колер
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
13.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Волендам2 : 1Спарта
03.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Спарта4 : 0Волендам
30.10.2019 Кубок Нидерландов 1-й раунд Спарта1 : 0Волендам
01.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Волендам2 : 2Спарта
24.08.2018 Нидерланды - Первый дивизион 2-й тур Спарта2 : 0Волендам
24.01.2017 Кубок Нидерландов 1/4 финала Волендам1 : 1 5 : 6Спарта
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 3 : 3Волендам
02.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 2 : 0Волендам
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Волендам3 : 1
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 2 : 1Волендам
06.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Волендам1 : 0
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Спарта1 : 2
01.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 2Спарта
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Спарта2 : 0
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 0 : 0Спарта
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Спарта0 : 4

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