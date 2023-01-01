Волендам - Спарта 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
12 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Спарта, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|31
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|5
|зщ
|George Cox
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|14
|нп
|Гаранг Куол
|21
|нп
|Роберт Мюрен
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|13
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Тейс Велтхёйс
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Джонатан де Гузман
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|18
|пз
|Agustin Anello
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Маттиас Колер
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|30.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|01.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 2
|24.08.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 0
|24.01.2017
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 6
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|01.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4