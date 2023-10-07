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Алмере Сити - Аякс 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
12 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Алмере Сити
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Аякс, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
5 Франция зщ Лоик Мбе Со
4 Нидерланды зщ Дамиан ван Брюген
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
23 Испания зщ Манель Ройо
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
39 Нидерланды пз Jochem Ritmeester van de Kamp
28 Нидерланды пз Стейе Ресинк
9 Франция нп Томас Робине
27 Нидерланды нп Rajiv van La Parra
11 Франция нп Янн Китала
40 Германия вр Диант Рамай
3 Дания зщ Антон Гоэи
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
42 Нидерланды зщ Arjany Martha
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
24 Нидерланды пз Силвано Вос
37 Хорватия пз Йосип Шутало
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
38 Исландия пз Кристиан Хлинссон
7 Нидерланды пз Стивен Бергвейн
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Нидерланды Алекс Пастор
Нидерланды Джон вант Схип
История личных встреч
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 1 : 2Алмере Сити
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 8Алмере Сити
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Алмере Сити0 : 0
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 1 : 1Алмере Сити
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Алмере Сити1 : 0
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур Аякс0 : 2
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 1
02.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Аякс2 : 0
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 5 : 2Аякс
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур 2 : 0Аякс

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