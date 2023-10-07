Алмере Сити - Аякс 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
12 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Аякс, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Нордин Баккер
|5
|зщ
|Лоик Мбе Со
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|23
|зщ
|Манель Ройо
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|9
|нп
|Томас Робине
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|11
|нп
|Янн Китала
|40
|вр
|Диант Рамай
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|42
|зщ
|Arjany Martha
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|24
|пз
|Силвано Вос
|37
|пз
|Йосип Шутало
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|9
|нп
|Брайан Бробби
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Джон вант Схип
История личных встреч
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 8
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0