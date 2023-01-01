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Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
12 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Энергетик-БГУ
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Энергетик-БГУ
12.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 0Энергетик-БГУ
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Энергетик-БГУ3 : 1Торпедо-БелАЗ
17.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Энергетик-БГУ
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Торпедо-БелАЗ
26.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Энергетик-БГУ1 : 4Торпедо-БелАЗ
11.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Энергетик-БГУ
10.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Энергетик-БГУ2 : 1Торпедо-БелАЗ
28.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 3Энергетик-БГУ
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 0 : 1Энергетик-БГУ
27.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Энергетик-БГУ2 : 4
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 2Энергетик-БГУ
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Энергетик-БГУ1 : 4
03.10.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1

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