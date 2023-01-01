Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
12 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 1
|17.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 4
|11.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|28.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|27.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 4
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|03.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1