04:14 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 12 ноября
Свернуть список

Минск - Белшина 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Минск
Белшина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Белшина, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Белшина1 : 2Минск
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Белшина2 : 2Минск
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 4Белшина
05.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Минск2 : 2Белшина
22.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Белшина1 : 3Минск
28.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина1 : 3Минск
21.08.2016 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 2Минск
24.04.2016 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Минск1 : 1Белшина
24.10.2015 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Белшина4 : 0Минск
21.06.2015 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Минск2 : 1Белшина
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 0 : 0Минск
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 1
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Минск
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 0Минск
29.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Минск1 : 1
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Белшина0 : 1
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Белшина0 : 2
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Белшина1 : 4
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 3 : 1Белшина
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Белшина0 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close