Минск - Белшина 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Белшина, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 4
|05.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 3
|28.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|21.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|24.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|24.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 0
|21.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3