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Магдебург - Ганза Р 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
12 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
Магдебург
Ганза Р

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Ганза Р, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
02.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Магдебург3 : 0Ганза Р
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Ганза Р3 : 1Магдебург
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 2 : 0Магдебург
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 3 3 : 4Магдебург
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Магдебург1 : 2
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 1Магдебург
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Магдебург1 : 1
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганза Р0 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 2 ДВГанза Р
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Ганза Р
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганза Р1 : 3
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 0Ганза Р

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