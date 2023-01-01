Магдебург - Ганза Р 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
12 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Ганза Р, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|02.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 3 3 : 4
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0