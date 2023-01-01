Гройтер Фюрт - Фортуна 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
12 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Фортуна, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|18.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|22.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|17.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|18.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|11.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|17.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|30.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 6 ДВ
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1