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Гройтер Фюрт - Фортуна 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
12 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
Гройтер Фюрт
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Фортуна, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
18.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Фортуна
14.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна2 : 2Гройтер Фюрт
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт3 : 2Фортуна
22.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна3 : 3Гройтер Фюрт
17.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Фортуна1 : 1Гройтер Фюрт
17.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гройтер Фюрт3 : 1Фортуна
18.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Фортуна
11.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна1 : 1Гройтер Фюрт
17.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гройтер Фюрт3 : 1Фортуна
30.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна1 : 0Гройтер Фюрт
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 2Гройтер Фюрт
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Гройтер Фюрт
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Гройтер Фюрт4 : 0
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гройтер Фюрт1 : 0
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна1 : 3
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 6 ДВФортуна
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 4Фортуна
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 3
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Фортуна1 : 1

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