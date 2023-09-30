Веен - Кайзерслаутерн 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
12 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Кайзерслаутерн, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Веен
Висбаден
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Маркус Каучински
|Дирк Шустер
История личных встреч
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1