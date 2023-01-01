Флорида Пантерз - Чикаго Блэкхоукс 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
12 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Пол Морис
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|16.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ