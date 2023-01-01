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Флорида Пантерз - Чикаго Блэкхоукс 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
12 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Флорида Пантерз
11.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Флорида Пантерз
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 0Чикаго Блэкхоукс
20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Флорида Пантерз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 5Флорида Пантерз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 ОТФлорида Пантерз
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 0Флорида Пантерз
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2Флорида Пантерз
16.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТФлорида Пантерз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТ
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Флорида Пантерз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Флорида Пантерз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Чикаго Блэкхоукс
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Флорида Пантерз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Чикаго Блэкхоукс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс

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