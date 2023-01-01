04:15 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 12 ноября
Свернуть список

Чехия - Швейцария 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
12 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
Чехия
Швейцария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швейцария, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Швейцария
Главные тренеры
Чехия Радим Рулик
Швейцария Патрик Фишер
История личных встреч
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия2 : 4Швейцария
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия2 : 3Швейцария
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария1 : 2 ОТЧехия
17.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария1 : 2Чехия
13.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия2 : 3 ОТШвейцария
08.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария0 : 3Чехия
15.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Квалификация Чехия2 : 4Швейцария
11.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа B Чехия2 : 1 БШвейцария
22.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Чехия2 : 5Швейцария
21.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Чехия5 : 4Швейцария
11.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 3 : 7Чехия
09.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 2 : 5Чехия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 3 : 0Чехия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 1Чехия
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия2 : 4Швейцария
11.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 4 : 3Швейцария
09.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария0 : 4
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Швейцария1 : 3
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария3 : 4 ОТ
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия2 : 4Швейцария

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close