Финляндия - Швеция 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
12 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Швеция
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Сэм Халлам
История личных встреч
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 2 Б
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3 ОТ
|12.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 1
|17.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 Б
|13.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 1
|18.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|2 : 3 Б
|08.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 3
|01.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|2 : 0
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|4 : 3 ОТ
|14.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 3
|11.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 7
|09.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 4
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 1
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|11.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 3
|09.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 5
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4