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Финляндия - Швеция 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
12 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
Финляндия
Швеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Швеция
Главные тренеры
Финляндия Юкка Ялонен
Швеция Сэм Халлам
История личных встреч
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 2 БШвеция
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция4 : 3 ОТФинляндия
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция3 : 1Финляндия
17.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия3 : 4 БШвеция
13.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия4 : 1Швеция
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Финляндия2 : 3 БШвеция
08.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция4 : 3Финляндия
01.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Швеция2 : 0Финляндия
13.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Финляндия4 : 3 ОТШвеция
14.11.2021 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия1 : 3Швеция
11.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия3 : 7
09.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 0 : 4Финляндия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 4 : 1Финляндия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия7 : 1
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Финляндия
11.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швеция4 : 3
09.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швеция2 : 5
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Швеция1 : 3
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция3 : 4 ОТ
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4Швеция

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