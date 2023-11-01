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Ливингстон - Рейнджерс 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Алмондвейл - Тони Макарони-Арена (Ливингстон, Шотландия), вместимость: 8716
12 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 13-й тур
Ливингстон
1-й тайм, 8'
0 : 0
Рейнджерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливингстон - Рейнджерс, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Алмондвейл - Тони Макарони-Арена (Ливингстон, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливингстон
      Ливингстон
      Рейнджерс
      Глазго
      1АнглияврШамал Джордж
      5ШотландиязщМайкл Девлин
      29ШотландиязщДжеймс Пенрис
      23Доминиканская РеспубликазщLuiyi Perez
      24ШотландиязщШон Келли
      8ШотландияпзСкотт Питтман
      20ЛиберияпзМухаммед Санжар
      3КолумбияпзКристиан Монтаньо
      22ШотландияпзAndrew Shinnie
      9ШотландиянпБрюс Андерсон
      19АнглиянпJoel Nouble
      1АнглияврДжек Батлэнд
      2АнглиязщДжеймс Тавернье
      6АнглиязщКоннор Голдсон
      27НигериязщЛеон Балогун
      31ХорватиязщБорна Баришич
      8ШотландияпзРайан Джек
      4АнглияпзДжон Ландстрем
      11УэльснпТом Лоуренс
      19СенегалнпАбдалла Сима
      9НигериянпСирил Дессерс
      45Северная ИрландиянпРосс Маккосленд
      Запасные
      32ШотландияврДжек Хэмилтон
      14АнглиязщМайлз Уэлч-Хейс
      12ШотландиязщДжейми Брэндон
      4АнглиязщТом Паркс
      25АнглияпзDanny Lloyd-McGoldrick
      18ШотландияпзДжейсон Холт
      10ШотландияпзСтивен Келли
      28АнглиянпКёртис Гатри
      16ШотландиянпСтивен Брэдли
      28ШотландияврРобби Маккрори
      3ТурциязщРыдван Йылмаз
      21АнглиязщДуджон Стерлинг
      26АнглиязщБен Дэвис
      15ЭквадорпзХосе Сифуэнтес
      13АнглияпзТодд Кантвелл
      14НидерландынпСэм Ламмерс
      25ЯмайканпКемар Руф
      99Бразилиянп Данило
      Главные тренеры
      ШотландияДэвид Мартиндейл
      История личных встреч
      27.09.2023 Шотландия - Кубок лиги 1/4 финала Рейнджерс4 : 0Ливингстон
      12.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Рейнджерс4 : 0Ливингстон
      18.02.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 26-й тур Ливингстон0 : 3Рейнджерс
      22.10.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 12-й тур Рейнджерс1 : 1Ливингстон
      30.07.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Ливингстон1 : 2Рейнджерс
      26.01.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 23-й тур Рейнджерс1 : 0Ливингстон
      28.11.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 15-й тур Ливингстон1 : 3Рейнджерс
      22.09.2021 Шотландия - Кубок лиги 1/4 финала Рейнджерс2 : 0Ливингстон
      31.07.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Рейнджерс3 : 0Ливингстон
      12.05.2021 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур Ливингстон0 : 3Рейнджерс
      05.11.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 16-й тур 1 : 0Ливингстон
      01.11.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 11-й тур 1 : 0Ливингстон
      28.10.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Ливингстон0 : 2
      21.10.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 9-й тур 3 : 1Ливингстон
      07.10.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 8-й тур Ливингстон2 : 0
      09.11.2023 Лига Европы Группа C. 4-й тур Рейнджерс2 : 1
      05.11.2023 Шотландия - Кубок лиги 1/2 финала 1 : 3Рейнджерс
      01.11.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 11-й тур 0 : 5Рейнджерс
      29.10.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Рейнджерс2 : 1
      26.10.2023 Лига Европы Группа C. 3-й тур 0 : 0Рейнджерс
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Плей-офф чемпионов
      		Селтик1232
      2
      Плей-офф чемпионов
      		Рейнджерс1124
      3
      Плей-офф чемпионов
      		Сент-Миррен1219
      4
      Плей-офф чемпионов
      		Хартс1217
      5
      Плей-офф чемпионов
      		Данди1217
      6
      Плей-офф чемпионов
      		Килмарнок1316
      7
      Переходной турнир
      		Хайберниан1315
      8
      Переходной турнир
      		Абердин1012
      9
      Переходной турнир
      		Мазервелл1312
      10
      Переходной турнир
      		Сент-Джонстон1211
      11
      Переходной турнир
      		Росс Каунти1210
      12
      Переходной турнир
      		Ливингстон1210

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