Ливингстон - Рейнджерс 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Алмондвейл - Тони Макарони-Арена (Ливингстон, Шотландия), вместимость: 8716
12 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 13-й тур
1-й тайм, 8'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливингстон - Рейнджерс, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Алмондвейл - Тони Макарони-Арена (Ливингстон, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливингстон
Ливингстон
Рейнджерс
Глазго
|1
|вр
|Шамал Джордж
|5
|зщ
|Майкл Девлин
|29
|зщ
|Джеймс Пенрис
|23
|зщ
|Luiyi Perez
|24
|зщ
|Шон Келли
|8
|пз
|Скотт Питтман
|20
|пз
|Мухаммед Санжар
|3
|пз
|Кристиан Монтаньо
|22
|пз
|Andrew Shinnie
|9
|нп
|Брюс Андерсон
|19
|нп
|Joel Nouble
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|6
|зщ
|Коннор Голдсон
|27
|зщ
|Леон Балогун
|31
|зщ
|Борна Баришич
|8
|пз
|Райан Джек
|4
|пз
|Джон Ландстрем
|11
|нп
|Том Лоуренс
|19
|нп
|Абдалла Сима
|9
|нп
|Сирил Дессерс
|45
|нп
|Росс Маккосленд
Запасные
|32
|вр
|Джек Хэмилтон
|14
|зщ
|Майлз Уэлч-Хейс
|12
|зщ
|Джейми Брэндон
|4
|зщ
|Том Паркс
|25
|пз
|Danny Lloyd-McGoldrick
|18
|пз
|Джейсон Холт
|10
|пз
|Стивен Келли
|28
|нп
|Кёртис Гатри
|16
|нп
|Стивен Брэдли
|28
|вр
|Робби Маккрори
|3
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|21
|зщ
|Дуджон Стерлинг
|26
|зщ
|Бен Дэвис
|15
|пз
|Хосе Сифуэнтес
|13
|пз
|Тодд Кантвелл
|14
|нп
|Сэм Ламмерс
|25
|нп
|Кемар Руф
|99
|нп
|Данило
Главные тренеры
|Дэвид Мартиндейл
История личных встреч
|27.09.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 0
|12.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|4 : 0
|18.02.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 26-й тур
|0 : 3
|22.10.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 12-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|1 : 2
|26.01.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 23-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 15-й тур
|1 : 3
|22.09.2021
|Шотландия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|31.07.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|3 : 0
|12.05.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 16-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 9-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|2 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|0 : 5
|29.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|12
|32
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|11
|24
| 3
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|12
|19
| 4
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|12
|17
| 5
Плей-офф чемпионов
|Данди
|12
|17
| 6
Плей-офф чемпионов
|Килмарнок
|13
|16
| 7
Переходной турнир
|Хайберниан
|13
|15
| 8
Переходной турнир
|Абердин
|10
|12
| 9
Переходной турнир
|Мазервелл
|13
|12
| 10
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|12
|11
| 11
Переходной турнир
|Росс Каунти
|12
|10
| 12
Переходной турнир
|Ливингстон
|12
|10