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Сокол - Арсенал 13 Ноября прямая трансляция

13 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
СоколАрсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Арсенал, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал3 : 0Сокол
11.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Арсенал0 : 0Сокол
28.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Сокол1 : 1Арсенал
01.09.2013 Кубок России 1/32 финала Сокол0 : 0 3 : 1Арсенал
17.10.2012 Второй дивизион - Центр 17-й тур Арсенал2 : 0Сокол
26.07.2012 Второй дивизион - Центр 3-й тур Сокол1 : 1Арсенал
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 0Сокол
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Сокол0 : 1
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 5 : 3Сокол
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Сокол2 : 2
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал3 : 0Сокол
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Арсенал1 : 0
27.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Арсенал3 : 1
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2

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