Сокол - Арсенал 13 Ноября прямая трансляция
13 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Арсенал, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|11.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|28.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 0 3 : 1
|17.10.2012
|Второй дивизион - Центр
|17-й тур
|2 : 0
|26.07.2012
|Второй дивизион - Центр
|3-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|5 : 3
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2