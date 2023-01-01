Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
13 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США)
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|34
|вр
|Джейк Аллен
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|71
|нп
|Джейк Эванс
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|91
|нп
|Шон Монахан
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|22
|нп
|Коул Кофилд
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|14
|нп
|Ник Судзуки
|17
|нп
|Джош Андерсон
|29
|вр
|Кейси Десмит
|35
|вр
|Тэтчер Демко
|51
|зщ
|Марк Фридман
|82
|зщ
|Иэн Коул
|17
|зщ
|Филип Гронек
|43
|зщ
|Куинн Хьюз
|57
|зщ
|Тайлер Майерс
|7
|зщ
|Карсон Суси
|8
|нп
|Конор Гарланд
|24
|нп
|Пиус Зутер
|81
|нп
|Дакота Джошуа
|72
|нп
|Энтони Бовиллье
|18
|нп
|Сэм Лафферти
|21
|нп
|Нильс Хёгландер
|34
|нп
|Филлип Ди Джузеппе
|9
|нп
|Джей Ти Миллер
|6
|нп
|Брок Бёзер
|96
|нп
|Андрей Кузьменко
|40
|нп
|Элиас Петтерссон
|65
|нп
|Илья Михеев
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Рик Токкет
История личных встреч
|06.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 ОТ
|10.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|30.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|20.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|03.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 10