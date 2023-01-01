01:34 ()
Свернуть список

Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
13 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США)
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
35 Канада вр Сэм Монтембо
34 Канада вр Джейк Аллен
54 США зщ Джордан Харрис
52 Канада зщ Джастин Бэррон
8 Канада зщ Майк Мэтисон
72 Канада зщ Арбер Джекай
21 Канада зщ Кейден Гуле
26 Канада зщ Джонатан Ковачевич
49 Канада нп Рафаэль Арве-Пинар
55 Канада нп Майкл Пеццетта
71 Канада нп Джейк Эванс
70 Канада нп Таннер Пирсон
91 Канада нп Шон Монахан
11 Канада нп Брендан Галлахер
22 США нп Коул Кофилд
28 США нп Кристиан Дворак
20 Словакия нп Юрай Слафковски
15 Канада нп Алекс Ньюхук
14 Канада нп Ник Судзуки
17 Канада нп Джош Андерсон
29 США вр Кейси Десмит
35 США вр Тэтчер Демко
51 Канада зщ Марк Фридман
82 США зщ Иэн Коул
17 Чехия зщ Филип Гронек
43 США зщ Куинн Хьюз
57 Канада зщ Тайлер Майерс
7 Канада зщ Карсон Суси
8 США нп Конор Гарланд
24 Швейцария нп Пиус Зутер
81 США нп Дакота Джошуа
72 Канада нп Энтони Бовиллье
18 США нп Сэм Лафферти
21 Швеция нп Нильс Хёгландер
34 Канада нп Филлип Ди Джузеппе
9 США нп Джей Ти Миллер
6 США нп Брок Бёзер
96 Россия нп Андрей Кузьменко
40 Швеция нп Элиас Петтерссон
65 Россия нп Илья Михеев
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Рик Токкет
История личных встреч
06.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 6 ОТМонреаль Канадиенс
10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 2Ванкувер Кэнакс
10.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 3Монреаль Канадиенс
30.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Ванкувер Кэнакс
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4 БВанкувер Кэнакс
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5Монреаль Канадиенс
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 1 БМонреаль Канадиенс
03.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3Ванкувер Кэнакс
02.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс6 : 2Ванкувер Кэнакс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТ
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 5
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Монреаль Канадиенс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Монреаль Канадиенс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Ванкувер Кэнакс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Ванкувер Кэнакс
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 0
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 10Ванкувер Кэнакс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close