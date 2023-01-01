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Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
13 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
США Грег Кронин
США Дэвид Куинн
История личных встреч
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс4 : 2Сан-Хосе Шаркс
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс2 : 4Анахайм Дакс
07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6Сан-Хосе Шаркс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 БАнахайм Дакс
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 6 БАнахайм Дакс
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс4 : 1Сан-Хосе Шаркс
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс5 : 4Анахайм Дакс
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Анахайм Дакс
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 1Анахайм Дакс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 ОТ
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Анахайм Дакс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Сан-Хосе Шаркс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 10
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 10

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