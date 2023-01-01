Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
13 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 10
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 10