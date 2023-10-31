Миннесота Уайлд - Даллас Старз 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), 18 509 зрителей (90% при вместимости 20 554)
13 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Окончен
3 : 8
- 10:381:2Брэндон Дьюхейм
- 19:122:3Винни Леттьери
- 35:593:5Матс Цуккарелло
0'
20'
40'
60'
- 00:570:1Джо Павелски
- 09:490:2Радек Факса
- 10:521:3Мэтт Дюшейн
- 22:342:4Уайатт Джонстон
- 32:112:5Евгений Дадонов
- 41:023:6Джейсон Робертсон
- 43:093:7Джейсон Робертсон
- 57:573:8Уайатт Джонстон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Даллас Старз, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Даллас Старз
Даллас
|32
|вр
|Филип Густавссон
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
59:35
|46
|зщ
|Джаред Сперджен
|6
|зщ
|Дакота Мермис
|24
|зщ
|Зак Богосян
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|25
|зщ
|Юнас Бродин
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|10
|нп
|Винни Леттьери
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|20
|нп
|Пэт Марун
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|23
|нп
|Марко Росси
|12
|нп
|Мэтт Болди
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|38
|нп
|Райан Хартман
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|26
|нп
|Коннор Дьюар
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
|29
|вр
|Джейк Эттингер
59:35
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|5
|зщ
|Нильс Лундквист
|23
|зщ
|Эса Линделль
|20
|зщ
|Райан Сутер
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|55
|зщ
|Томас Харли
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|12
|нп
|Радек Факса
|14
|нп
|Джейми Бенн
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|18
|нп
|Сэм Стил
|15
|нп
|Крэйг Смит
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Питер Дебур
История личных встреч
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 1
|29.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|1 : 4
|26.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 0
|24.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|2 : 3
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|5 : 1
|20.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|7 : 3
|18.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|09.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|15
|9
|0
|3
|0
|1
|2
|58-32
|25
|83.3
|2
|Бостон Брюинз
|14
|9
|1
|1
|0
|2
|1
|46-28
|24
|85.7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|13
|8
|2
|0
|1
|0
|2
|43-28
|21
|80.8
|4
|Ванкувер Кэнакс
|14
|10
|0
|0
|0
|1
|3
|61-31
|21
|75.0
|5
|Даллас Старз
|14
|8
|1
|1
|1
|0
|3
|48-36
|21
|75.0
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|14
|8
|0
|0
|2
|1
|3
|56-42
|19
|67.9
|7
|Флорида Пантерз
|14
|7
|2
|0
|0
|1
|4
|44-40
|19
|67.9
|8
|Детройт Ред Уингз
|15
|7
|1
|0
|0
|2
|5
|55-49
|18
|60.0
|9
|Каролина Харрикейнз
|15
|5
|3
|1
|0
|0
|6
|51-49
|18
|60.0
|10
|Торонто Мэйпл Лифс
|15
|4
|2
|2
|1
|1
|5
|55-54
|18
|60.0
|11
|Колорадо Эвеланш
|13
|7
|0
|1
|0
|0
|5
|43-43
|16
|61.5
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|13
|5
|0
|2
|0
|2
|4
|32-37
|16
|61.5
|13
|Виннипег Джетс
|14
|6
|1
|0
|1
|1
|5
|49-47
|16
|57.1
|14
|Монреаль Канадиенс
|14
|2
|4
|1
|2
|0
|5
|42-48
|16
|57.1
|15
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|15
|6
|0
|0
|0
|4
|5
|53-54
|16
|53.3
|16
|Нью-Джерси Дэвилз
|13
|6
|1
|0
|1
|0
|5
|48-49
|15
|57.7
|17
|Сент-Луис Блюз
|13
|6
|0
|1
|1
|0
|5
|37-36
|15
|57.7
|18
|Аризона Койотс
|14
|5
|0
|2
|0
|1
|6
|49-42
|15
|53.6
|19
|Филадельфия Флайерз
|15
|7
|0
|0
|0
|1
|7
|48-46
|15
|50.0
|20
|Баффало Сэйбрз
|15
|6
|1
|0
|0
|1
|7
|44-47
|15
|50.0
|21
|Питтсбург Пингвинз
|13
|6
|1
|0
|0
|0
|6
|46-34
|14
|53.8
|22
|Анахайм Дакс
|13
|4
|3
|0
|0
|0
|6
|40-40
|14
|53.8
|23
|Нью-Йорк Айлендерс
|13
|5
|0
|0
|0
|3
|5
|32-40
|13
|50.0
|24
|Сиэтл Кракен
|15
|3
|2
|0
|2
|1
|7
|39-53
|13
|43.3
|25
|Оттава Сенаторз
|13
|6
|0
|0
|0
|0
|7
|50-44
|12
|46.2
|26
|Миннесота Уайлд
|15
|4
|0
|1
|1
|1
|8
|50-64
|12
|40.0
|27
|Коламбус Блю Джекетс
|14
|3
|1
|0
|0
|3
|7
|38-49
|11
|39.3
|28
|Чикаго Блэкхоукс
|13
|4
|1
|0
|0
|0
|8
|34-45
|10
|38.5
|29
|Нэшвилл Предаторз
|14
|4
|1
|0
|0
|0
|9
|42-49
|10
|35.7
|30
|Калгари Флэймз
|14
|4
|0
|0
|2
|0
|8
|37-52
|10
|35.7
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|13
|3
|0
|0
|0
|1
|9
|35-51
|7
|26.9
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|14
|2
|0
|0
|1
|0
|11
|17-63
|5
|17.9
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|14
|9
|1
|1
|0
|2
|1
|46-28
|24
|85.7
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|13
|8
|2
|0
|1
|0
|2
|43-28
|21
|80.8
|3
|Флорида Пантерз
|14
|7
|2
|0
|0
|1
|4
|44-40
|19
|67.9
|4
|Детройт Ред Уингз
|15
|7
|1
|0
|0
|2
|5
|55-49
|18
|60.0
|5
|Каролина Харрикейнз
|15
|5
|3
|1
|0
|0
|6
|51-49
|18
|60.0
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|15
|4
|2
|2
|1
|1
|5
|55-54
|18
|60.0
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|13
|5
|0
|2
|0
|2
|4
|32-37
|16
|61.5
|8
|Монреаль Канадиенс
|14
|2
|4
|1
|2
|0
|5
|42-48
|16
|57.1
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|15
|6
|0
|0
|0
|4
|5
|53-54
|16
|53.3
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|13
|6
|1
|0
|1
|0
|5
|48-49
|15
|57.7
|11
|Филадельфия Флайерз
|15
|7
|0
|0
|0
|1
|7
|48-46
|15
|50.0
|12
|Баффало Сэйбрз
|15
|6
|1
|0
|0
|1
|7
|44-47
|15
|50.0
|13
|Питтсбург Пингвинз
|13
|6
|1
|0
|0
|0
|6
|46-34
|14
|53.8
|14
|Нью-Йорк Айлендерс
|13
|5
|0
|0
|0
|3
|5
|32-40
|13
|50.0
|15
|Оттава Сенаторз
|13
|6
|0
|0
|0
|0
|7
|50-44
|12
|46.2
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|14
|3
|1
|0
|0
|3
|7
|38-49
|11
|39.3
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|15
|9
|0
|3
|0
|1
|2
|58-32
|25
|83.3
|2
|Ванкувер Кэнакс
|14
|10
|0
|0
|0
|1
|3
|61-31
|21
|75.0
|3
|Даллас Старз
|14
|8
|1
|1
|1
|0
|3
|48-36
|21
|75.0
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|14
|8
|0
|0
|2
|1
|3
|56-42
|19
|67.9
|5
|Колорадо Эвеланш
|13
|7
|0
|1
|0
|0
|5
|43-43
|16
|61.5
|6
|Виннипег Джетс
|14
|6
|1
|0
|1
|1
|5
|49-47
|16
|57.1
|7
|Сент-Луис Блюз
|13
|6
|0
|1
|1
|0
|5
|37-36
|15
|57.7
|8
|Аризона Койотс
|14
|5
|0
|2
|0
|1
|6
|49-42
|15
|53.6
|9
|Анахайм Дакс
|13
|4
|3
|0
|0
|0
|6
|40-40
|14
|53.8
|10
|Сиэтл Кракен
|15
|3
|2
|0
|2
|1
|7
|39-53
|13
|43.3
|11
|Миннесота Уайлд
|15
|4
|0
|1
|1
|1
|8
|50-64
|12
|40.0
|12
|Чикаго Блэкхоукс
|13
|4
|1
|0
|0
|0
|8
|34-45
|10
|38.5
|13
|Нэшвилл Предаторз
|14
|4
|1
|0
|0
|0
|9
|42-49
|10
|35.7
|14
|Калгари Флэймз
|14
|4
|0
|0
|2
|0
|8
|37-52
|10
|35.7
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|13
|3
|0
|0
|0
|1
|9
|35-51
|7
|26.9
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|14
|2
|0
|0
|1
|0
|11
|17-63
|5
|17.9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|13
|8
|2
|0
|1
|0
|2
|43-28
|21
|80.8
|2
|Каролина Харрикейнз
|15
|5
|3
|1
|0
|0
|6
|51-49
|18
|60.0
|3
|Вашингтон Кэпиталз
|13
|5
|0
|2
|0
|2
|4
|32-37
|16
|61.5
|4
|Нью-Джерси Дэвилз
|13
|6
|1
|0
|1
|0
|5
|48-49
|15
|57.7
|5
|Филадельфия Флайерз
|15
|7
|0
|0
|0
|1
|7
|48-46
|15
|50.0
|6
|Питтсбург Пингвинз
|13
|6
|1
|0
|0
|0
|6
|46-34
|14
|53.8
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|13
|5
|0
|0
|0
|3
|5
|32-40
|13
|50.0
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|14
|3
|1
|0
|0
|3
|7
|38-49
|11
|39.3
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|14
|9
|1
|1
|0
|2
|1
|46-28
|24
|85.7
|2
|Флорида Пантерз
|14
|7
|2
|0
|0
|1
|4
|44-40
|19
|67.9
|3
|Детройт Ред Уингз
|15
|7
|1
|0
|0
|2
|5
|55-49
|18
|60.0
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|15
|4
|2
|2
|1
|1
|5
|55-54
|18
|60.0
|5
|Монреаль Канадиенс
|14
|2
|4
|1
|2
|0
|5
|42-48
|16
|57.1
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|15
|6
|0
|0
|0
|4
|5
|53-54
|16
|53.3
|7
|Баффало Сэйбрз
|15
|6
|1
|0
|0
|1
|7
|44-47
|15
|50.0
|8
|Оттава Сенаторз
|13
|6
|0
|0
|0
|0
|7
|50-44
|12
|46.2
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Даллас Старз
|14
|8
|1
|1
|1
|0
|3
|48-36
|21
|75.0
|2
|Колорадо Эвеланш
|13
|7
|0
|1
|0
|0
|5
|43-43
|16
|61.5
|3
|Виннипег Джетс
|14
|6
|1
|0
|1
|1
|5
|49-47
|16
|57.1
|4
|Сент-Луис Блюз
|13
|6
|0
|1
|1
|0
|5
|37-36
|15
|57.7
|5
|Аризона Койотс
|14
|5
|0
|2
|0
|1
|6
|49-42
|15
|53.6
|6
|Миннесота Уайлд
|15
|4
|0
|1
|1
|1
|8
|50-64
|12
|40.0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|13
|4
|1
|0
|0
|0
|8
|34-45
|10
|38.5
|8
|Нэшвилл Предаторз
|14
|4
|1
|0
|0
|0
|9
|42-49
|10
|35.7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|15
|9
|0
|3
|0
|1
|2
|58-32
|25
|83.3
|2
|Ванкувер Кэнакс
|14
|10
|0
|0
|0
|1
|3
|61-31
|21
|75.0
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|14
|8
|0
|0
|2
|1
|3
|56-42
|19
|67.9
|4
|Анахайм Дакс
|13
|4
|3
|0
|0
|0
|6
|40-40
|14
|53.8
|5
|Сиэтл Кракен
|15
|3
|2
|0
|2
|1
|7
|39-53
|13
|43.3
|6
|Калгари Флэймз
|14
|4
|0
|0
|2
|0
|8
|37-52
|10
|35.7
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|13
|3
|0
|0
|0
|1
|9
|35-51
|7
|26.9
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|14
|2
|0
|0
|1
|0
|11
|17-63
|5
|17.9