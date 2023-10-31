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Миннесота Уайлд - Даллас Старз 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), 18 509 зрителей (90% при вместимости 20 554)
13 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Окончен
3 : 8
Даллас Старз

  • 10:38
    1:2
    Брэндон Дьюхейм
  • 19:12
    2:3
    Винни Леттьери
  • 35:59
    3:5
    Матс Цуккарелло
0'
20'
40'
60'
  • 00:57
    0:1
    Джо Павелски
  • 09:49
    0:2
    Радек Факса
  • 10:52
    1:3
    Мэтт Дюшейн
  • 22:34
    2:4
    Уайатт Джонстон
  • 32:11
    2:5
    Евгений Дадонов
  • 41:02
    3:6
    Джейсон Робертсон
  • 43:09
    3:7
    Джейсон Робертсон
  • 57:57
    3:8
    Уайатт Джонстон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Даллас Старз, которое состоится 13 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Даллас Старз
Даллас
32ШвецияврФилип Густавссон
29КанадаврМарк-Андре Флёри
59:35
46КанадазщДжаред Сперджен
6СШАзщДакота Мермис
24СШАзщЗак Богосян
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
25ШвециязщЮнас Бродин
7СШАзщБрок Фэйбер
10СШАнпВинни Леттьери
17КанаданпМаркус Фолиньо
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
20СШАнпПэт Марун
90ШвециянпМаркус Юханссон
23АвстриянпМарко Росси
12СШАнпМэтт Болди
97РоссиянпКирилл Капризов
38СШАнпРайан Хартман
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
26КанаданпКоннор Дьюар
21СШАнпБрэндон Дьюхейм
29СШАврДжейк Эттингер
59:35
41КанадаврСкотт Уэджвуд
5ШвециязщНильс Лундквист
23ФинляндиязщЭса Линделль
20СШАзщРайан Сутер
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
55КанадазщТомас Харли
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
95КанаданпМэтт Дюшейн
12ЧехиянпРадек Факса
14КанаданпДжейми Бенн
53КанаданпУайатт Джонстон
63РоссиянпЕвгений Дадонов
16СШАнпДжо Павелски
24ФинляндиянпРоопе Хинц
18КанаданпСэм Стил
15СШАнпКрэйг Смит
27КанаданпМэйсон Марчмент
91КанаданпТайлер Сегин
21СШАнпДжейсон Робертсон
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 0Даллас Старз
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз6 : 1Миннесота Уайлд
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Миннесота Уайлд1 : 4Даллас Старз
26.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Даллас Старз4 : 0Миннесота Уайлд
24.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Миннесота Уайлд2 : 3Даллас Старз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Миннесота Уайлд5 : 1Даллас Старз
20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз7 : 3Миннесота Уайлд
18.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз2 : 3 ОТМиннесота Уайлд
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1 БДаллас Старз
09.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Миннесота Уайлд
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Миннесота Уайлд
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Миннесота Уайлд
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Миннесота Уайлд
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 Б
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 5
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Даллас Старз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Даллас Старз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Даллас Старз
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс15 9 0 3 0 1 2 58-32 25 83.3
2 Бостон Брюинз14 9 1 1 0 2 1 46-28 24 85.7
3 Нью-Йорк Рейнджерс13 8 2 0 1 0 2 43-28 21 80.8
4 Ванкувер Кэнакс14 10 0 0 0 1 3 61-31 21 75.0
5 Даллас Старз14 8 1 1 1 0 3 48-36 21 75.0
6 Лос-Анджелес Кингз14 8 0 0 2 1 3 56-42 19 67.9
7 Флорида Пантерз14 7 2 0 0 1 4 44-40 19 67.9
8 Детройт Ред Уингз15 7 1 0 0 2 5 55-49 18 60.0
9 Каролина Харрикейнз15 5 3 1 0 0 6 51-49 18 60.0
10 Торонто Мэйпл Лифс15 4 2 2 1 1 5 55-54 18 60.0
11 Колорадо Эвеланш13 7 0 1 0 0 5 43-43 16 61.5
12 Вашингтон Кэпиталз13 5 0 2 0 2 4 32-37 16 61.5
13 Виннипег Джетс14 6 1 0 1 1 5 49-47 16 57.1
14 Монреаль Канадиенс14 2 4 1 2 0 5 42-48 16 57.1
15 Тампа-Бэй Лайтнинг15 6 0 0 0 4 5 53-54 16 53.3
16 Нью-Джерси Дэвилз13 6 1 0 1 0 5 48-49 15 57.7
17 Сент-Луис Блюз13 6 0 1 1 0 5 37-36 15 57.7
18 Аризона Койотс14 5 0 2 0 1 6 49-42 15 53.6
19 Филадельфия Флайерз15 7 0 0 0 1 7 48-46 15 50.0
20 Баффало Сэйбрз15 6 1 0 0 1 7 44-47 15 50.0
21 Питтсбург Пингвинз13 6 1 0 0 0 6 46-34 14 53.8
22 Анахайм Дакс13 4 3 0 0 0 6 40-40 14 53.8
23 Нью-Йорк Айлендерс13 5 0 0 0 3 5 32-40 13 50.0
24 Сиэтл Кракен15 3 2 0 2 1 7 39-53 13 43.3
25 Оттава Сенаторз13 6 0 0 0 0 7 50-44 12 46.2
26 Миннесота Уайлд15 4 0 1 1 1 8 50-64 12 40.0
27 Коламбус Блю Джекетс14 3 1 0 0 3 7 38-49 11 39.3
28 Чикаго Блэкхоукс13 4 1 0 0 0 8 34-45 10 38.5
29 Нэшвилл Предаторз14 4 1 0 0 0 9 42-49 10 35.7
30 Калгари Флэймз14 4 0 0 2 0 8 37-52 10 35.7
31 Эдмонтон Ойлерз13 3 0 0 0 1 9 35-51 7 26.9
32 Сан-Хосе Шаркс14 2 0 0 1 0 11 17-63 5 17.9
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз14 9 1 1 0 2 1 46-28 24 85.7
2 Нью-Йорк Рейнджерс13 8 2 0 1 0 2 43-28 21 80.8
3 Флорида Пантерз14 7 2 0 0 1 4 44-40 19 67.9
4 Детройт Ред Уингз15 7 1 0 0 2 5 55-49 18 60.0
5 Каролина Харрикейнз15 5 3 1 0 0 6 51-49 18 60.0
6 Торонто Мэйпл Лифс15 4 2 2 1 1 5 55-54 18 60.0
7 Вашингтон Кэпиталз13 5 0 2 0 2 4 32-37 16 61.5
8 Монреаль Канадиенс14 2 4 1 2 0 5 42-48 16 57.1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг15 6 0 0 0 4 5 53-54 16 53.3
10 Нью-Джерси Дэвилз13 6 1 0 1 0 5 48-49 15 57.7
11 Филадельфия Флайерз15 7 0 0 0 1 7 48-46 15 50.0
12 Баффало Сэйбрз15 6 1 0 0 1 7 44-47 15 50.0
13 Питтсбург Пингвинз13 6 1 0 0 0 6 46-34 14 53.8
14 Нью-Йорк Айлендерс13 5 0 0 0 3 5 32-40 13 50.0
15 Оттава Сенаторз13 6 0 0 0 0 7 50-44 12 46.2
16 Коламбус Блю Джекетс14 3 1 0 0 3 7 38-49 11 39.3
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс15 9 0 3 0 1 2 58-32 25 83.3
2 Ванкувер Кэнакс14 10 0 0 0 1 3 61-31 21 75.0
3 Даллас Старз14 8 1 1 1 0 3 48-36 21 75.0
4 Лос-Анджелес Кингз14 8 0 0 2 1 3 56-42 19 67.9
5 Колорадо Эвеланш13 7 0 1 0 0 5 43-43 16 61.5
6 Виннипег Джетс14 6 1 0 1 1 5 49-47 16 57.1
7 Сент-Луис Блюз13 6 0 1 1 0 5 37-36 15 57.7
8 Аризона Койотс14 5 0 2 0 1 6 49-42 15 53.6
9 Анахайм Дакс13 4 3 0 0 0 6 40-40 14 53.8
10 Сиэтл Кракен15 3 2 0 2 1 7 39-53 13 43.3
11 Миннесота Уайлд15 4 0 1 1 1 8 50-64 12 40.0
12 Чикаго Блэкхоукс13 4 1 0 0 0 8 34-45 10 38.5
13 Нэшвилл Предаторз14 4 1 0 0 0 9 42-49 10 35.7
14 Калгари Флэймз14 4 0 0 2 0 8 37-52 10 35.7
15 Эдмонтон Ойлерз13 3 0 0 0 1 9 35-51 7 26.9
16 Сан-Хосе Шаркс14 2 0 0 1 0 11 17-63 5 17.9
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс13 8 2 0 1 0 2 43-28 21 80.8
2 Каролина Харрикейнз15 5 3 1 0 0 6 51-49 18 60.0
3 Вашингтон Кэпиталз13 5 0 2 0 2 4 32-37 16 61.5
4 Нью-Джерси Дэвилз13 6 1 0 1 0 5 48-49 15 57.7
5 Филадельфия Флайерз15 7 0 0 0 1 7 48-46 15 50.0
6 Питтсбург Пингвинз13 6 1 0 0 0 6 46-34 14 53.8
7 Нью-Йорк Айлендерс13 5 0 0 0 3 5 32-40 13 50.0
8 Коламбус Блю Джекетс14 3 1 0 0 3 7 38-49 11 39.3
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз14 9 1 1 0 2 1 46-28 24 85.7
2 Флорида Пантерз14 7 2 0 0 1 4 44-40 19 67.9
3 Детройт Ред Уингз15 7 1 0 0 2 5 55-49 18 60.0
4 Торонто Мэйпл Лифс15 4 2 2 1 1 5 55-54 18 60.0
5 Монреаль Канадиенс14 2 4 1 2 0 5 42-48 16 57.1
6 Тампа-Бэй Лайтнинг15 6 0 0 0 4 5 53-54 16 53.3
7 Баффало Сэйбрз15 6 1 0 0 1 7 44-47 15 50.0
8 Оттава Сенаторз13 6 0 0 0 0 7 50-44 12 46.2
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Даллас Старз14 8 1 1 1 0 3 48-36 21 75.0
2 Колорадо Эвеланш13 7 0 1 0 0 5 43-43 16 61.5
3 Виннипег Джетс14 6 1 0 1 1 5 49-47 16 57.1
4 Сент-Луис Блюз13 6 0 1 1 0 5 37-36 15 57.7
5 Аризона Койотс14 5 0 2 0 1 6 49-42 15 53.6
6 Миннесота Уайлд15 4 0 1 1 1 8 50-64 12 40.0
7 Чикаго Блэкхоукс13 4 1 0 0 0 8 34-45 10 38.5
8 Нэшвилл Предаторз14 4 1 0 0 0 9 42-49 10 35.7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс15 9 0 3 0 1 2 58-32 25 83.3
2 Ванкувер Кэнакс14 10 0 0 0 1 3 61-31 21 75.0
3 Лос-Анджелес Кингз14 8 0 0 2 1 3 56-42 19 67.9
4 Анахайм Дакс13 4 3 0 0 0 6 40-40 14 53.8
5 Сиэтл Кракен15 3 2 0 2 1 7 39-53 13 43.3
6 Калгари Флэймз14 4 0 0 2 0 8 37-52 10 35.7
7 Эдмонтон Ойлерз13 3 0 0 0 1 9 35-51 7 26.9
8 Сан-Хосе Шаркс14 2 0 0 1 0 11 17-63 5 17.9

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