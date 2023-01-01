Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Айлендерс 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
14 Ноября 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 14 Ноября 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|09.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|08.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|08.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3