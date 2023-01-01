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Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Айлендерс 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
14 Ноября 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Айлендерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 14 Ноября 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Лэйн Ламберт
История личных встреч
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Эдмонтон Ойлерз
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 5Эдмонтон Ойлерз
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
17.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 1 БНью-Йорк Айлендерс
08.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
08.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Эдмонтон Ойлерз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Эдмонтон Ойлерз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Эдмонтон Ойлерз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 4
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нью-Йорк Айлендерс

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