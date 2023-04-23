Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
14 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш, которое состоится 14 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Джаред Беднар
История личных встреч
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 7-й матч
|1 : 2
|29.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|1 : 4
|27.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|2 : 3
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|4 : 6
|21.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|3 : 2
|19.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|1 : 3
|06.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1