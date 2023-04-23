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Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
14 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш, которое состоится 14 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4Сиэтл Кракен
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4Колорадо Эвеланш
01.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 7-й матч Колорадо Эвеланш1 : 2Сиэтл Кракен
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Сиэтл Кракен1 : 4Колорадо Эвеланш
27.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Колорадо Эвеланш2 : 3Сиэтл Кракен
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Сиэтл Кракен3 : 2 ОТКолорадо Эвеланш
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Сиэтл Кракен4 : 6Колорадо Эвеланш
21.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Колорадо Эвеланш3 : 2Сиэтл Кракен
19.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Колорадо Эвеланш1 : 3Сиэтл Кракен
06.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 ОТСиэтл Кракен
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4Сиэтл Кракен
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БСиэтл Кракен
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 6
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 8
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4Сиэтл Кракен
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Колорадо Эвеланш
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1

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