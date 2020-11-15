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Бельгия - Сербия 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Бельгия
Сербия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Сербия, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Сербия
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
07.06.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа A. 7-й тур Бельгия2 : 1Сербия
12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа A. 3-й тур Сербия0 : 3Бельгия
22.08.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 10-й тур Бельгия3 : 2Сербия
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 3-й тур Сербия1 : 0Бельгия
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 8-й тур Бельгия1 : 1
13.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 7-й тур 2 : 3Бельгия
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 6-й тур Бельгия5 : 0
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 5-й тур 0 : 1Бельгия
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 4-й тур 0 : 3Бельгия
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 8-й тур Сербия3 : 1
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 7-й тур 2 : 1Сербия
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 6-й тур 1 : 3Сербия
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 5-й тур Сербия1 : 2
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 4-й тур 1 : 1Сербия

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