Бельгия - Сербия 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Составы команд
Бельгия
Сербия
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Драган Стойкович
История личных встреч
|07.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. 7-й тур
|2 : 1
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. 3-й тур
|0 : 3
|22.08.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 2
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|5 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|1 : 1