Израиль - Швейцария 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Панчо Арена (Фельчут, Венгрия), вместимость: 3672
15 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Швейцария, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Панчо Арена (Фельчут, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль
Швейцария
Главные тренеры
|Алон Хазан
|Мурат Якин
История личных встреч
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|3 : 0
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 2. 10-й тур
|0 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 2. 1-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|3 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|2 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2