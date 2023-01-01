Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|11.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.06.2018
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 5-й матч
|3 : 4
|05.06.2018
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|6 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2