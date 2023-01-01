20:45 ()
Свернуть список

Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 2Вашингтон Кэпиталз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
21.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 1Вегас Голден Найтс
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Вашингтон Кэпиталз
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Вегас Голден Найтс
05.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Вашингтон Кэпиталз
11.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Вегас Голден Найтс
08.06.2018 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 5-й матч Вегас Голден Найтс3 : 4Вашингтон Кэпиталз
05.06.2018 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 4-й матч Вашингтон Кэпиталз6 : 2Вегас Голден Найтс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вашингтон Кэпиталз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Вашингтон Кэпиталз
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТ
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 3
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 0
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 4
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вегас Голден Найтс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 0
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close