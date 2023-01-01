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Баффало Сэйбрз - Бостон Брюинз 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Бостон Брюинз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 1Бостон Брюинз
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 7Бостон Брюинз
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз7 : 1Баффало Сэйбрз
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3Бостон Брюинз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 0Баффало Сэйбрз
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Бостон Брюинз
23.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 4Бостон Брюинз
01.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 2Баффало Сэйбрз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Баффало Сэйбрз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Баффало Сэйбрз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТБостон Брюинз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Бостон Брюинз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Бостон Брюинз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 Б

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