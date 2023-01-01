Баффало Сэйбрз - Бостон Брюинз 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Бостон Брюинз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б