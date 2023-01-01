Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймз 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Райан Хаска
История личных встреч
|13.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|02.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4