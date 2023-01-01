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Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймз 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Райан Хаска
История личных встреч
13.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 1 БКалгари Флэймз
02.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Монреаль Канадиенс
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 ОТМонреаль Канадиенс
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 2Калгари Флэймз
27.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Монреаль Канадиенс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Монреаль Канадиенс
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Монреаль Канадиенс
17.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 1Калгари Флэймз
15.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Калгари Флэймз
14.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1Монреаль Канадиенс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТ
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 5
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Монреаль Канадиенс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Калгари Флэймз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БКалгари Флэймз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4

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