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Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
15 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Крэйг Берюбе
Канада Джон Купер
История личных встреч
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Сент-Луис Блюз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Сент-Луис Блюз
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 БТампа-Бэй Лайтнинг
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Сент-Луис Блюз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 1 ОТСент-Луис Блюз
13.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
15.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1Сент-Луис Блюз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 8Сент-Луис Блюз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 3
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг

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