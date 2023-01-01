Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
15 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Джон Купер
История личных встреч
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|24.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ
|13.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|15.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6