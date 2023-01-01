Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Майк Салливан
История личных встреч
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 Б
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 10
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4