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Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Питтсбург Пингвинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
США Майк Салливан
История личных встреч
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз3 : 2 БКоламбус Блю Джекетс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6Питтсбург Пингвинз
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 1Питтсбург Пингвинз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3Коламбус Блю Джекетс
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Коламбус Блю Джекетс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Коламбус Блю Джекетс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Питтсбург Пингвинз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 10Питтсбург Пингвинз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4

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