Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
15 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Грег Кронин
История личных встреч
|13.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|22.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|13.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ