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Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
15 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
США Грег Кронин
История личных встреч
13.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5 ОТНэшвилл Предаторз
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6Нэшвилл Предаторз
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1 ОТАнахайм Дакс
22.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Нэшвилл Предаторз
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Анахайм Дакс
23.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2Анахайм Дакс
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 4Анахайм Дакс
06.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 4 БНэшвилл Предаторз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1Анахайм Дакс
13.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Нэшвилл Предаторз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 7
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нэшвилл Предаторз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нэшвилл Предаторз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нэшвилл Предаторз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нэшвилл Предаторз
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 ОТ

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