Сан-Хосе Шаркс - Флорида Пантерз 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
15 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Флорида Пантерз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Пол Морис
История личных встреч
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|30.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|09.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 10
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2