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Сан-Хосе Шаркс - Флорида Пантерз 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
15 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Флорида Пантерз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Пол Морис
История личных встреч
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Сан-Хосе Шаркс
10.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Сан-Хосе Шаркс
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 БФлорида Пантерз
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
30.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Флорида Пантерз
09.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Сан-Хосе Шаркс
15.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Флорида Пантерз
22.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 2Сан-Хосе Шаркс
02.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2Сан-Хосе Шаркс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сан-Хосе Шаркс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Сан-Хосе Шаркс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 10
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТФлорида Пантерз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТ
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Флорида Пантерз

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