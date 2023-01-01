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Даллас Старз - Аризона Койотс 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
15 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Аризона Койотс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Аризона Койотс, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз7 : 0Аризона Койотс
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Даллас Старз
02.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2Аризона Койотс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 0Аризона Койотс
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 7Даллас Старз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз4 : 3 ОТАризона Койотс
28.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТАризона Койотс
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Даллас Старз
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Аризона Койотс
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Даллас Старз
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 8Даллас Старз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Даллас Старз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Даллас Старз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 7Аризона Койотс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Аризона Койотс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 Б
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 5
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2

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