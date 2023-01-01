Даллас Старз - Аризона Койотс 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
15 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Аризона Койотс, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Андре Туриньи
История личных встреч
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 0
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|28.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2