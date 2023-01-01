Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
15 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Линди Рафф
История личных встреч
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|20.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|06.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|05.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|02.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|12.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5