20:46 ()
Свернуть список

Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
15 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Линди Рафф
История личных встреч
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 1Нью-Джерси Дэвилз
20.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 2Виннипег Джетс
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Виннипег Джетс
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс8 : 4Нью-Джерси Дэвилз
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2 БНью-Джерси Дэвилз
05.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 БВиннипег Джетс
02.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 ОТВиннипег Джетс
12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Виннипег Джетс
18.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Виннипег Джетс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Виннипег Джетс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Джерси Дэвилз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close