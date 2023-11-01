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Беларусь U21 - Россия U21 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
15 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи U21 - 2023, Товарищеские матчи U21
Главный судья: Антон Лашук (Беларусь);
Беларусь U21
Окончен
1 : 3
Россия U21

  • 25'
    Юлий Кузнецов
  • 41'
    Илья Москаленчик
  • 77'
    1:3
    Артём Шуманский
0'
45'
90'
  • 24'
    Даниил Зорин
  • 45'
    0:1
    Александр Кокшаров
  • 65'
    0:2
    Александр Кокшаров
  • 67'
    0:3
    Дмитрий Кучугура
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь U21 - Россия U21, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи U21 - 2023, Товарищеские матчи U21, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь U21
Россия U21
16БеларусьврАртём Каратай
7БеларусьзщАндрей Рылач
4БеларусьзщГлеб Якушевич
15БеларусьзщМаксим Касараб
19БеларусьзщИлья Москаленчик
2БеларусьзщАндрей Макаренко
6БеларусьпзЮлий Кузнецов
23БеларусьпзМаксим Ковалевич
13БеларусьпзДаниил Душевский
10БеларусьнпМаксим Кравцов
89'
14БеларусьнпЕгор Карпицкий
20БеларусьпзИван Зенков
89'
1РоссияврБогдан Москвичёв
3РоссиязщМатвей Лукин
4РоссиязщИлья Кирш
15РоссиязщМихаил Рядно
78'
2РоссиязщСтанислав Бессмертный
62'
6РоссияпзРуслан Чобанов
62'
10РоссияпзИлья Родионов
78'
7РоссияпзДмитрий Кучугура
68'
11РоссияпзИгорь Дмитриев
62'
8РоссияпзДаниил Зорин
62'
9РоссиянпАлександр Кокшаров
68'
17РоссиязщИлья Рожков
62'
18РоссияпзИван Пяткин
62'
21РоссияпзКирилл Богданец
62'
20РоссияпзМатвей Кисляк
62'
22РоссияпзИлья Ишков
68'
19РоссиянпАлександр Чупаёв
68'
15РоссиязщЯрослав Крашевский
78'
16РоссияпзИван Иванов
78'
Запасные
1БеларусьврВладислав Игнатьев
17БеларусьзщЯн Скибский
18БеларусьзщАрсений Агеев
22БеларусьзщНикита Баранок
5БеларусьзщИлья Богданович
8БеларусьпзРодион Печура
21БеларусьпзНикита Бурак
11БеларусьпзАлександр Гуз
9БеларусьнпАртём Шуманский
23РоссияврАлександр Дегтев
12РоссияврДаниил Голиков
14РоссиязщНикита Лобов
13РоссиязщИлья Грибакин
Главные тренеры
РоссияИван Евгеньевич Шабаров
История личных встреч
21.09.2022 Товарищеские матчи U21 - 2022 Товарищеские матчи U21 Беларусь U211 : 6Россия U21
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G 2 : 0Беларусь U21
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G 6 : 1Беларусь U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G Беларусь U210 : 5
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G Беларусь U212 : 3
20.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G 1 : 1Беларусь U21
16.10.2023 Товарищеские матчи U21 - 2023 Товарищеские матчи U21 Россия U211 : 1
11.09.2023 Товарищеские матчи U21 - 2023 Товарищеские матчи U21 0 : 2Россия U21
08.09.2023 Товарищеские матчи U21 - 2023 Товарищеские матчи U21 3 : 3Россия U21
24.09.2022 Товарищеские матчи U21 - 2022 Товарищеские матчи U21 Россия U212 : 1
21.09.2022 Товарищеские матчи U21 - 2022 Товарищеские матчи U21 Беларусь U211 : 6Россия U21

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