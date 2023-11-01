Беларусь U21 - Россия U21 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
15 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи U21 - 2023, Товарищеские матчи U21
Главный судья: Антон Лашук (Беларусь);
Окончен
1 : 3
- 25'Юлий Кузнецов
- 41'Илья Москаленчик
- 77'1:3Артём Шуманский
0'
45'
90'
- 24'Даниил Зорин
- 45'0:1Александр Кокшаров
- 65'0:2Александр Кокшаров
- 67'0:3Дмитрий Кучугура
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь U21 - Россия U21, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи U21 - 2023, Товарищеские матчи U21, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь U21
Россия U21
|16
|вр
|Артём Каратай
|7
|зщ
|Андрей Рылач
|4
|зщ
|Глеб Якушевич
|15
|зщ
|Максим Касараб
|19
|зщ
|Илья Москаленчик
|2
|зщ
|Андрей Макаренко
|6
|пз
|Юлий Кузнецов
|23
|пз
|Максим Ковалевич
|13
|пз
|Даниил Душевский
|10
|нп
|Максим Кравцов
89'
|14
|нп
|Егор Карпицкий
|20
|пз
|Иван Зенков
89'
|1
|вр
|Богдан Москвичёв
|3
|зщ
|Матвей Лукин
|4
|зщ
|Илья Кирш
|15
|зщ
|Михаил Рядно
78'
|2
|зщ
|Станислав Бессмертный
62'
|6
|пз
|Руслан Чобанов
62'
|10
|пз
|Илья Родионов
78'
|7
|пз
|Дмитрий Кучугура
68'
|11
|пз
|Игорь Дмитриев
62'
|8
|пз
|Даниил Зорин
62'
|9
|нп
|Александр Кокшаров
68'
|17
|зщ
|Илья Рожков
62'
|18
|пз
|Иван Пяткин
62'
|21
|пз
|Кирилл Богданец
62'
|20
|пз
|Матвей Кисляк
62'
|22
|пз
|Илья Ишков
68'
|19
|нп
|Александр Чупаёв
68'
|15
|зщ
|Ярослав Крашевский
78'
|16
|пз
|Иван Иванов
78'
Запасные
|1
|вр
|Владислав Игнатьев
|17
|зщ
|Ян Скибский
|18
|зщ
|Арсений Агеев
|22
|зщ
|Никита Баранок
|5
|зщ
|Илья Богданович
|8
|пз
|Родион Печура
|21
|пз
|Никита Бурак
|11
|пз
|Александр Гуз
|9
|нп
|Артём Шуманский
|23
|вр
|Александр Дегтев
|12
|вр
|Даниил Голиков
|14
|зщ
|Никита Лобов
|13
|зщ
|Илья Грибакин
Главные тренеры
|Иван Евгеньевич Шабаров
История личных встреч
|21.09.2022
|Товарищеские матчи U21 - 2022
|Товарищеские матчи U21
|1 : 6
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|2 : 0
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|6 : 1
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|0 : 5
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|2 : 3
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|1 : 1
|16.10.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|1 : 1
|11.09.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|0 : 2
|08.09.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|3 : 3
|24.09.2022
|Товарищеские матчи U21 - 2022
|Товарищеские матчи U21
|2 : 1
|21.09.2022
|Товарищеские матчи U21 - 2022
|Товарищеские матчи U21
|1 : 6