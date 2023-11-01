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Норвегия - Фарерские острова 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Норвегия
Фарерские острова

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Фарерские острова, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Фарерские острова
12 Норвегия вр Матиас Дюнгеланд
22 Норвегия зщ Маркус Педерсен
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
15 Норвегия зщ Лео Эстигор
18 Норвегия пз Кристиан Торстведт
8 Норвегия пз Сандер Берге
7 Норвегия пз Фредрик Эурснес
17 Норвегия нп Фредрик Бьёркан
11 Норвегия нп Ола Сольбаккен
23 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
17 Норвегия нп Оскар Бобб
1 Фарерские острова вр Маттиас Ламхавудже
15 Фарерские острова зщ Одмар Фарё
5 Фарерские острова зщ Сонни Наттестад
3 Фарерские острова зщ Вильормур Давидсен
4 Фарерские острова зщ Хейни Ватнсдаль
20 Фарерские острова пз Рене Йонсен
10 Фарерские острова пз Сольви Ватнхамар
22 Фарерские острова пз Якуп Андреасен
8 Фарерские острова пз Брандур Хендрикссон
7 Фарерские острова пз Йоаннес Бьярталид
9 Фарерские острова нп Йоан Эдмундссон
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Швеция Хакан Эриксон
История личных встреч
15.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. 9-й тур Норвегия4 : 0Фарерские острова
10.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. 4-й тур Фарерские острова0 : 2Норвегия
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 8-й тур Норвегия0 : 1
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 7-й тур 0 : 4Норвегия
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 6-й тур Норвегия2 : 1
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Норвегия6 : 0
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 4-й тур Норвегия3 : 1
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 8-й тур 1 : 0Фарерские острова
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 7-й тур Фарерские острова0 : 2
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 6-й тур Фарерские острова0 : 1
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур 2 : 0Фарерские острова
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 4-й тур Фарерские острова1 : 3

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