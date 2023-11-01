Норвегия - Фарерские острова 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Фарерские острова, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Фарерские острова
|12
|вр
|Матиас Дюнгеланд
|22
|зщ
|Маркус Педерсен
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
|8
|пз
|Сандер Берге
|7
|пз
|Фредрик Эурснес
|17
|нп
|Фредрик Бьёркан
|11
|нп
|Ола Сольбаккен
|23
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|17
|нп
|Оскар Бобб
|1
|вр
|Маттиас Ламхавудже
|15
|зщ
|Одмар Фарё
|5
|зщ
|Сонни Наттестад
|3
|зщ
|Вильормур Давидсен
|4
|зщ
|Хейни Ватнсдаль
|20
|пз
|Рене Йонсен
|10
|пз
|Сольви Ватнхамар
|22
|пз
|Якуп Андреасен
|8
|пз
|Брандур Хендрикссон
|7
|пз
|Йоаннес Бьярталид
|9
|нп
|Йоан Эдмундссон
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Хакан Эриксон
История личных встреч
|15.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|4 : 0
|10.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|0 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 4
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|1 : 3