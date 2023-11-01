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Болгария - Венгрия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 9-й тур
Болгария
Венгрия

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Венгрия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Венгрия
Главные тренеры
СербияМладен Крстаич
БолгарияИлиан Илиев
ИталияМарко Росси
История личных встреч
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й турВенгрия3 : 0Болгария
08.10.2020ЧЕ-2020 - квалификацияПуть A - 1/2 финалаБолгария1 : 3Венгрия
29.02.2012Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2012Венгрия1 : 1Болгария
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Болгария
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турБолгария0 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й тур2 : 1Болгария
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБолгария0 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турБолгария1 : 1
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур2 : 2Венгрия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турВенгрия2 : 1
10.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиВенгрия1 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й тур1 : 2Венгрия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турВенгрия2 : 0

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