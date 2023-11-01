Болгария - Венгрия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Венгрия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болгария
Венгрия
Главные тренеры
|Младен Крстаич
|Илиан Илиев
|Марко Росси
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|3 : 0
|08.10.2020
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Путь A - 1/2 финала
|1 : 3
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|1 : 1
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|1 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|2 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0