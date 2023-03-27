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Азербайджан - Швеция 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур
Азербайджан
Швеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Швеция, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Швеция
12АзербайджанврШахрудин Магомедалиев
4АзербайджанзщРахил Мамедов
5АзербайджанзщАнтон Кривоцюк
6АзербайджанзщХоджат Хагверди
17АзербайджанзщТурал Байрамов
16АзербайджанзщЭлвин Джафаргулиев
7АзербайджанпзДжошгун Диниев
20АзербайджанпзАлексей Исаев
8АзербайджанпзЭмин Махмудов
11АзербайджаннпРамиль Шейдаев
9АзербайджаннпРенат Дадашов
1ШвецияврРобин Ольсен
2ШвециязщЛинус Вальквист
3ШвециязщВиктор Линделёф
4ШвециязщФилип Хеландер
6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
19ШвецияпзМаттиас Сванберг
8ШвецияпзАльбин Экдаль
9ШвецияпзЙенс Каюсте
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
21ШвециянпДеян Кулушевски
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
ИталияДжанни Де Бьязи
ШвецияЯнне Андерссон
История личных встреч
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й турШвеция5 : 0Азербайджан
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турАзербайджан0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур0 : 2Азербайджан
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАзербайджан2 : 1
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турАзербайджан0 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турАзербайджан1 : 1
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й тур1 : 1Швеция
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШвеция3 : 1
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й турШвеция1 : 3
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й тур0 : 5Швеция
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й тур2 : 0Швеция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Азербайджан — Швеция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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