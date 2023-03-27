Азербайджан - Швеция 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Швеция, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Швеция
|12
|вр
|Шахрудин Магомедалиев
|4
|зщ
|Рахил Мамедов
|5
|зщ
|Антон Кривоцюк
|6
|зщ
|Ходжат Хагверди
|17
|зщ
|Турал Байрамов
|16
|зщ
|Элвин Джафаргулиев
|7
|пз
|Джошгун Диниев
|20
|пз
|Алексей Исаев
|8
|пз
|Эмин Махмудов
|11
|нп
|Рамиль Шейдаев
|9
|нп
|Ренат Дадашов
|1
|вр
|Робин Ольсен
|2
|зщ
|Линус Вальквист
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|4
|зщ
|Филип Хеландер
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|19
|пз
|Маттиас Сванберг
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|9
|пз
|Йенс Каюсте
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Джанни Де Бьязи
|Янне Андерссон
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|0 : 2
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Азербайджан — Швеция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.