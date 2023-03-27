Эстония - Австрия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Австрия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония
Австрия
Главные тренеры
|Томас Хеберли
|Ральф Рангник
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|0 : 2
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|5 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0