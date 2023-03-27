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Эстония - Австрия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур
Эстония
Австрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Австрия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Австрия
Главные тренеры
ШвейцарияТомас Хеберли
ГерманияРальф Рангник
История личных встреч
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й турАвстрия2 : 1Эстония
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЭстония1 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й турЭстония0 : 2
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й тур5 : 0Эстония
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турЭстония0 : 5
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турЭстония0 : 3
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й тур0 : 1Австрия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й турАвстрия2 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й тур1 : 3Австрия
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАвстрия1 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турАвстрия2 : 0

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