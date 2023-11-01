Черногория - Литва 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
16 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Литва, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Литва
Главные тренеры
|Миодраг Радулович
|Эдгарас Янкаускас
История личных встреч
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|14.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 4-й тур
|1 : 4
|10.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 2-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|3 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|2 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0