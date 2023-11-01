23:43 ()
Свернуть список

Черногория - Литва 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
16 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 9-й тур
Черногория
Литва

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Литва, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Литва
Главные тренеры
ЧерногорияМиодраг Радулович
ЛитваЭдгарас Янкаускас
История личных встреч
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турЛитва2 : 2Черногория
14.10.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 4-й турЛитва1 : 4Черногория
10.09.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 2-й турЧерногория2 : 0Литва
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур3 : 1Черногория
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория3 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й турЧерногория2 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турЛитва2 : 2Черногория
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория1 : 4
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й турЛитва2 : 2
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й тур0 : 2Литва
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й турЛитва1 : 3
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турЛитва2 : 2Черногория
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й тур2 : 0Литва

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close