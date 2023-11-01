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Грузия - Шотландия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 9-й тур
Грузия
Шотландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Шотландия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Шотландия
Главные тренеры
ФранцияВилли Саньоль
ШотландияСтив Кларк
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й турШотландия2 : 0Грузия
04.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа D. 7-й турГрузия1 : 0Шотландия
11.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа D. 2-й турШотландия1 : 0Грузия
17.10.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 12-й турГрузия2 : 0Шотландия
24.03.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 5-й турШотландия2 : 1Грузия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й турГрузия4 : 0
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГрузия8 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й тур2 : 1Грузия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турГрузия1 : 7
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й турШотландия2 : 0Грузия
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 1Шотландия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й тур2 : 0Шотландия
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШотландия1 : 3
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й тур0 : 3Шотландия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й турШотландия2 : 0Грузия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Грузия — Шотландия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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