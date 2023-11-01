Грузия - Шотландия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Шотландия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Шотландия
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Стив Кларк
История личных встреч
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|04.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|1 : 0
|11.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 12-й тур
|2 : 0
|24.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 3
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Грузия — Шотландия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.