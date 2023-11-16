Кипр - Испания 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Испания, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кипр
Испания
|1
|вр
|Костас Панайи
|16
|зщ
|Стелиос Андреу
|2
|зщ
|Антреас Каро
|17
|зщ
|Гектор Киприану
|4
|зщ
|Николас Иоанну
|8
|зщ
|Янис Кусулос
|6
|пз
|Александрос Гогич
|12
|пз
|Хараламбос Кириаку
|5
|пз
|Харалампос Харалампус
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|10
|нп
|Лоизос Лоизу
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|4
|зщ
|Пау Торрес
|5
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|6
|пз
|Микель Мерино
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|9
|пз
|Гави
|19
|нп
|Ламин Ямал
|7
|нп
|Альваро Мората
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Темури Кецбая
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 4
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 3
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5