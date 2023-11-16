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Кипр - Испания 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 9-й тур
Кипр
Испания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Испания, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Испания
1КипрврКостас Панайи
16КипрзщСтелиос Андреу
2КипрзщАнтреас Каро
17КипрзщГектор Киприану
4КипрзщНиколас Иоанну
8КипрзщЯнис Кусулос
6КипрпзАлександрос Гогич
12КипрпзХараламбос Кириаку
5КипрпзХаралампос Харалампус
20КипрпзГригорис Кастанос
10КипрнпЛоизос Лоизу
23ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
4ИспаниязщПау Торрес
5ИспаниязщРобен Ле Норман
17ИспаниязщАлехандро Гримальдо
6ИспанияпзМикель Мерино
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
9Испанияпз Гави
19ИспаниянпЛамин Ямал
7ИспаниянпАльваро Мората
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ГрузияТемури Кецбая
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
История личных встреч
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турИспания6 : 0Кипр
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур4 : 0Кипр
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турКипр0 : 4
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турИспания6 : 0Кипр
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турКипр0 : 3
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й тур3 : 1Кипр
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур0 : 1Испания
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турИспания2 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турИспания6 : 0Кипр
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й тур1 : 7Испания
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. Финал0 : 0 4 : 5Испания

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