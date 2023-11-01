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Люксембург - Босния и Герцеговина 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
16 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур
Люксембург
Босния и Герцеговина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Босния и Герцеговина, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люксембург
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
ЛюксембургЛюк Хольтц
СербияСаво Милошевич
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турБосния и Герцеговина0 : 2Люксембург
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Босния и Герцеговина1 : 0Люксембург
25.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Люксембург0 : 3Босния и Герцеговина
07.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 11-й турБосния и Герцеговина5 : 0Люксембург
03.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 1-й турЛюксембург0 : 3Босния и Герцеговина
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турЛюксембург0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур1 : 1Люксембург
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур9 : 0Люксембург
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турЛюксембург3 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турБосния и Герцеговина0 : 2Люксембург
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турБосния и Герцеговина0 : 5
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур0 : 2Босния и Герцеговина
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур1 : 0Босния и Герцеговина
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турБосния и Герцеговина2 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турБосния и Герцеговина0 : 2Люксембург

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