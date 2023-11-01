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Словакия - Исландия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
16 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур
Словакия
Исландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Исландия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Исландия
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
НорвегияОге Харейде
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турИсландия1 : 2Словакия
17.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Словакия3 : 1Исландия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 1Словакия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур3 : 2Словакия
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турСловакия3 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турСловакия0 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Словакия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турИсландия4 : 0
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турИсландия1 : 1
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турИсландия1 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур3 : 1Исландия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турИсландия0 : 1

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