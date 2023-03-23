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Лихтенштейн - Португалия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
16 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур
Лихтенштейн
Португалия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Португалия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Португалия
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
ИспанияРоберто Мартинес
История личных встреч
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й турПортугалия4 : 0Лихтенштейн
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур4 : 0Лихтенштейн
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турЛихтенштейн0 : 2
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур3 : 0Лихтенштейн
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур2 : 1Лихтенштейн
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турЛихтенштейн0 : 1
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 5Португалия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турПортугалия3 : 2
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турПортугалия9 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур0 : 1Португалия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Португалия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Лихтенштейн — Португалия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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