Лихтенштейн - Португалия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
16 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Португалия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лихтенштейн
Португалия
Главные тренеры
|Конрад Фюнфштюк
|Роберто Мартинес
История личных встреч
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|4 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|4 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|0 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 5
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|3 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|9 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Лихтенштейн — Португалия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.