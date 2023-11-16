23:44 ()
Свернуть список

Боливия - Перу 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
Боливия
Перу

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Перу, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Перу
Главные тренеры
Аргентина Густаво Костас
Перу Хуан Максимо Рейносо Гусман
История личных встреч
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Боливия
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Перу3 : 0Боливия
10.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Боливия1 : 0Перу
19.06.2019 Кубок Америки Группа A. 2-й тур Боливия1 : 3Перу
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Перу2 : 1Боливия
01.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Боливия0 : 3 ТПеру
26.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Боливия1 : 3Перу
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Перу1 : 1Боливия
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Боливия1 : 1Перу
06.09.2011 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2011 Боливия0 : 0Перу
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 1 : 0Боливия
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Боливия1 : 2
12.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия0 : 3
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 5 : 1Боливия
27.08.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия1 : 2
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Перу0 : 2
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 2 : 0Перу
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу0 : 1
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 0 : 0Перу
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Перу

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close