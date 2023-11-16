Боливия - Перу 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Перу, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Перу
Главные тренеры
|Густаво Костас
|Хуан Максимо Рейносо Гусман
История личных встреч
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|3 : 0
|10.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|1 : 0
|19.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 1
|01.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 3 Т
|26.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 3
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|1 : 1
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 9-й тур
|1 : 1
|06.09.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2011
|0 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|1 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 2
|12.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1