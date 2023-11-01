Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
16 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Джон Торторелла
История личных встреч
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|12.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|26.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5