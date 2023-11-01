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Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
16 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
США Джон Торторелла
История личных встреч
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Каролина Харрикейнз
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 5 ОТКаролина Харрикейнз
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 0Филадельфия Флайерз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 5Филадельфия Флайерз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
12.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Филадельфия Флайерз
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
26.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Каролина Харрикейнз
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Филадельфия Флайерз
06.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Каролина Харрикейнз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Каролина Харрикейнз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Каролина Харрикейнз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Каролина Харрикейнз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Филадельфия Флайерз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Филадельфия Флайерз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Филадельфия Флайерз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 5
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Филадельфия Флайерз

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