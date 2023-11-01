Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
16 Ноября 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 4
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|18.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|27.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0
|19.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6