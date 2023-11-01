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Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
16 Ноября 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Сиэтл Кракен

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4Эдмонтон Ойлерз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз3 : 1Сиэтл Кракен
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен1 : 4Эдмонтон Ойлерз
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 6Эдмонтон Ойлерз
18.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Сиэтл Кракен
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Сиэтл Кракен
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 7Эдмонтон Ойлерз
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз5 : 3Сиэтл Кракен
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен3 : 0Эдмонтон Ойлерз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 5Эдмонтон Ойлерз
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4Эдмонтон Ойлерз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Эдмонтон Ойлерз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Эдмонтон Ойлерз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4Эдмонтон Ойлерз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Сиэтл Кракен
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БСиэтл Кракен
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 6

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