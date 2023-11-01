Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
16 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Грег Кронин
История личных встреч
|10.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|02.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|30.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2