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Оттава Сенаторз - Детройт Ред Уингз 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
16 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
США Дерек Лалонд
История личных встреч
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5Детройт Ред Уингз
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 1Детройт Ред Уингз
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 2Детройт Ред Уингз
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Оттава Сенаторз
17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 6Оттава Сенаторз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Оттава Сенаторз
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Детройт Ред Уингз
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Оттава Сенаторз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3 БДетройт Ред Уингз
11.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 БОттава Сенаторз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Оттава Сенаторз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 ОТ
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2

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