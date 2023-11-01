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Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
16 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Лэйн Ламберт
История личных встреч
10.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 6Ванкувер Кэнакс
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 6Нью-Йорк Айлендерс
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4Ванкувер Кэнакс
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 6Нью-Йорк Айлендерс
11.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 4 БНью-Йорк Айлендерс
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТВанкувер Кэнакс
24.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс0 : 4Нью-Йорк Айлендерс
14.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Ванкувер Кэнакс
06.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
29.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Ванкувер Кэнакс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Ванкувер Кэнакс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Ванкувер Кэнакс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Ванкувер Кэнакс
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 0
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 4
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ

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