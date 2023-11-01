Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
16 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|10.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|11.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|14.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ