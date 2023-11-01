Мальта U21 - Казахстан U21 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта U21 - Казахстан U21, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта U21
Казахстан U21
Главные тренеры
|Иван Вудс
|Кайрат Нурдаулетов
История личных встреч
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|2 : 1
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 2
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 3
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 6
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|7 : 1
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 4
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|1 : 0
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|2 : 0
|24.09.2022
|Товарищеские матчи U21 - 2022
|Товарищеские матчи U21
|2 : 1
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|0 : 0