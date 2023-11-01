05:01 ()
Свернуть список

Мальта U21 - Казахстан U21 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Мальта U21
Казахстан U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта U21 - Казахстан U21, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта U21
Казахстан U21
Главные тренеры
МальтаИван Вудс
КазахстанКайрат Нурдаулетов
История личных встреч
17.10.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа B2 : 1Мальта U21
13.10.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа BМальта U210 : 2
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа BМальта U210 : 3
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа BМальта U210 : 6
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 37 : 1Мальта U21
17.10.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа BКазахстан U210 : 4
11.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа B1 : 0Казахстан U21
07.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа B2 : 0Казахстан U21
24.09.2022Товарищеские матчи U21 - 2022Товарищеские матчи U212 : 1Казахстан U21
10.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 90 : 0Казахстан U21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close