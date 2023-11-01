Уэльс U21 - Исландия U21 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс U21 - Исландия U21, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс U21
Исландия U21
Главные тренеры
|Мэттью Джонс
|Давид-Снорри Йоунассон
История личных встреч
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа I
|1 : 1
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа I
|2 : 3
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа I
|2 : 2
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|2 : 0
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 1
|17.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа I
|0 : 1
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа I
|2 : 1
|27.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|0 : 0
|23.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|1 : 2
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|5 : 0