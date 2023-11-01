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Уэльс U21 - Исландия U21 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I
Уэльс U21
Исландия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс U21 - Исландия U21, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс U21
Исландия U21
Главные тренеры
УэльсМэттью Джонс
ИсландияДавид-Снорри Йоунассон
История личных встреч
13.10.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа I1 : 1Уэльс U21
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа I2 : 3Уэльс U21
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа I2 : 2Уэльс U21
14.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Уэльс U212 : 0
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Уэльс U210 : 1
17.10.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа I0 : 1Исландия U21
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа IИсландия U212 : 1
27.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-офф0 : 0Исландия U21
23.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-оффИсландия U211 : 2
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Исландия U215 : 0

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